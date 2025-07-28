"Не хочу гадать, сама ли Санду дала указание не в Молдову Брайана Брауна или ей на это дал добро недавно назначенный временный поверенный в делах США в Молдове Кевин Коверт (который из лагеря демократов, так что ничего удивительного).
Но у молдавской оппозиции появился прекрасный повод обратиться к вице-президенту США Вэнсу (главного по обкому лучше не трогать, он занят решением глобальных задач) с просьбой прислать на выборы 28 сентября миссию американских наблюдателей от республиканцев, считает журналист Виктор Жосу.
И чтобы этот Коверт лично встретил ее членов в Кишиневском аэропорту.
Режим желтых пошел ва-банк, цель очевидна: удержаться во власти любой ценой.
Точнее ценой любой, самой дикой и нелепой лжи и фальсификаций. Если не получится сфальсифицировать (а у них может не получится только если оппозиция перекроет своими представителями все избирательные участки в стране и непременно за рубежом), пойдут на отмену выборов под предлогом «российского вмешательства». Их карманный КС легко примет соответствующее решение.
По-моему, всё слишком очевидно. В случае проигрыша желтые даже будут готовы устроить майдан.
Звучит абсурдно, власть будет протестовать против итогов выборов, которые сама же организовала, но разве мало идиотских решений мы видели на протяжении последних четырех лет?
Абсолютная власть развращает абсолютно, а у них была именно такая власть. Они готовы пойти на всё, и глобалистский Брюссель их поддержит, тут сомнений нет.
Если в сложившейся ситуации не попытаться заполучить наблюдателей из лагеря трампистов, зачем тогда вообще заниматься политикой?
Даже такой беспонтовой и пропитанной шкурными интересами, как молдавская.
Чесслово, не понимаю Sincer, chiar nu înțeleg".
Напомним, что американскому консервативному активисту Брайану Брауну, посещавшему Молдову несколько лет назад, запретили въезд и развернули в аэропорту Кишинева.
Он уже обратился к вице-президенту США Джеймсу Вэнсу, а также заметил, что не понимает о каком курсе евроинтеграции и европейских ценностях говорит молдавская власть.
Свое мнение по этому поводу высказал и представитель греческой партии «Ники» Димос Танасулас.
Кого власти Молдовы умудрились не пустить в страну на конференцию «Сделаем Европу великой снова».
Она проходит в Кишиневе 28−29 июля.
Но без этих гостей:
Граждане Румынии:
1. Avram Samuel.
2. Coroamă Bogdan.
3. Nani Teodor.
4. Dincă Cristian.
5. Neacșu Bogdan.
6. Georgican Gheorghe.
7. Șerban Andrei.
8. Boholt Gabriel.
9. Bilav Ovidiu.
10. Scarlat George.
11. Voitici Adrian.
12. Arseni Marian.
Граждане других стран:
1. Brian Brown (USA).
2. Ondrej Dostal (Cehia).
3. Dimos Thanasoulas + Eleni Dimitriadou (Grecia).
4. Petros Papageorgiou + Eleni Papageorgiou (Grecia).
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