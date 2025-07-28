Последствия скандала в аэропорту Кишинева: «У молдавской оппозиции появился прекрасный повод обратиться к вице-президенту США Вэнсу с просьбой прислать на выборы миссию американских наблюдателей»

Точнее ценой любой, самой дикой и нелепой лжи и фальсификаций. Если не получится сфальсифицировать (а у них может не получится только если оппозиция перекроет своими представителями все избирательные участки в стране и непременно за рубежом), пойдут на отмену выборов под предлогом «российского вмешательства». Их карманный КС легко примет соответствующее решение.