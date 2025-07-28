Трамп сократил срок ультиматума для России

14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву новое оружие, за которое, по его слова, заплатят страны-члены ЕС.