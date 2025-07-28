Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сократил срок ультиматума для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидера Владимире Путине, в связи с чем он сокращает поставленный срок ультиматума для урегулирования на Украине.

Источник: Reuters

14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву новое оружие, за которое, по его слова, заплатят страны-члены ЕС.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решения США «как сигнал к продолжению войны».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше