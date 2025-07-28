WSJ рассказал, как сериалы стали новой стратегией пропаганды в КНДР

Долгое время власти Северной Кореи допускали к производству только насыщенные пропагандой сериалы и фильмы, в которых страна была представлена «как утопический рай»: трудолюбивые северокорейцы, которые выражают глубокую преданность руководству. Теперь же лидер КНДР Ким Чен Ын решил изменить тактику — на экраны вышел сериал, упоминающий недостатки страны, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Сериал под названием «Новая весна на равнине Пэкхак» вышел в Северной Корее в апреле 2025 года и стал хитом у местной аудитории. В нем рассказывается о повседневной коррупции в Северной Корее: местные чиновники расхищают зерно, фермеры не выполняют план, а люди подкупают начальство. В нем также показаны семейные конфликты, противопоставленные официальной поддержке семейных ценностей, отмечает газета.
«Мы никогда не видели, чтобы провалы партии и личные недостатки были изображены так наглядно», —прокомментировал доцент южнокорейского Университета Донсео Крис Мандей, изучающий Россию и Северную Корею.
Опрошенные издание аналитики считают, что цель таких сериалов — управлять ожиданиями людей и сплотить их для преодоления многочисленных трудностей, с которыми столкнулась Северная Корея. WSJ напоминает, что в прошлом году, страна столкнулась с серьезными наводнениями. Тогда же Ким Чен Ын призвал чиновников «искоренить злоупотребление властью и незаконное накопление богатств». Он извинился за нехватку продовольствия и раскритиковал чиновников за внутренние проблемы.
Отсутствие продовольственной безопасности и социальное неравенство представляются на экране как проблемы, которые власти стараются активно решить. Аналитики отмечают, что такой контент может говорить о намеренном признании Ким Чен Ына недостатков системы для сохранения легитимности в глазах народа.
«Этот новый тип контента отражает отчаянное стремление Кима к переменам», — заявил эксперт по северокорейской культуре в Университете Конкук в Сеуле Чон Ён Сон.
Несмотря на то, что в сериале представлены совершенно нетипичные для Северной Кореи сюжетные линии, авторы не стали полностью от пропаганды, изобразив Северную Корею как «современную страну», пишет WSJ. Герои звонят друг другу со смартфонов и активно пользуются компьютерами. При этом в одной из сцен за спинами фермеров висит огромный красный баннер с надписью: «Станем фермерами, служащими стране!».