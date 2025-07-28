WSJ рассказал, как сериалы стали новой стратегией пропаганды в КНДР

Сериал под названием «Новая весна на равнине Пэкхак» вышел в Северной Корее в апреле 2025 года и стал хитом у местной аудитории. В нем рассказывается о повседневной коррупции в Северной Корее: местные чиновники расхищают зерно, фермеры не выполняют план, а люди подкупают начальство. В нем также показаны семейные конфликты, противопоставленные официальной поддержке семейных ценностей, отмечает газета.