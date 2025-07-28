Совфед: на руководство Германии напал психоз

«Они напрочь все одновременно забыли историю, забыли о тех преступлениях против человечности, которые совершила их страна и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Забыли о тех бедах, которые они сами потом принесли немецкому народу. Что значит наносить удары по Москве? Они же понимают, что Tomahawk не долетит до Москвы, когда уже Берлина, простите, может не оказаться на карте мира», — сказал Джабаров в интервью «Ленте.ру».
Политик уверен, что американцы не вступятся за Германию в случае войны с Россией. Более того, немецкий народ еще помнит те беды, которые принесла война в двадцатом веке, и «рано или поздно скинет этих правителей, которые тащат Германию к краю пропасти», отметил Джабаров.
Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Берлин планирует закупить у США пусковые установки Typhon и крылатые ракеты Tomahawk. Технические характеристики этих ракет (дальность поражения 1600 км), позволят Германии наносить удары по Москве. «Ура.ру» со ссылкой на MWM отмечает, что именно «Россия считается основной целью такого плана закупок».
По информации Military Watch Magazine, Германия продолжает наращивать свои наступательные возможности, размещая вооруженные подразделения на территории Литвы. Ранее в 2024 году США и Германия заключили соглашение, что на территории ФРГ в 2026 году появятся американские комплексы высокоточного ракетного оружия, в числе которых зенитные системы SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие. В статье отмечается, что по завершении американских поставок вооружение Германии будет лучшим в Европе.