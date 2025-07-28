Совфед: на руководство Германии напал психоз

«Они напрочь все одновременно забыли историю, забыли о тех преступлениях против человечности, которые совершила их страна и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Забыли о тех бедах, которые они сами потом принесли немецкому народу. Что значит наносить удары по Москве? Они же понимают, что Tomahawk не долетит до Москвы, когда уже Берлина, простите, может не оказаться на карте мира», — сказал Джабаров в интервью «Ленте.ру».