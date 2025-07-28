Эксперты определили направления развития промышленности Самарской области

В Самарской области прошла стратегическая сессия, организованная региональным Минпромторгом.
В обсуждении участвовали более 70 специалистов из промышленного сектора, научных и образовательных организаций, органов власти и общественных структур.
Мероприятие стало частью работы над долгосрочной стратегией социально-экономического развития региона, рассчитанной до 2036 года. Участники проанализировали состояние ключевых отраслей фармацевтической, химической, аэрокосмической, автомобилестроительной, а также направления роботизации и автоматизации производства.
Вячеслав Федорищев, глава региона, ранее подчеркивал, что в сотрудничестве с жителями уже подготовлены программные материалы среднесрочной перспективы. В частности, утверждена пятилетняя программа развития Самарской области. Однако, области требуется современная, рассчитанная на более длительный период стратегия.
В результате обсуждений были определены пять ключевых направлений развития и разработаны планы по внедрению обновленных требований к обучению профессионалов, формированию экспертного центра для химической отрасли и организации стартап-платформы для молодых специалистов в области автоматизации. В ближайшие 10 дней будут сформированы команды и составлены детальные планы действий для последующей реализации предложенных проектов.
Разработанные меры войдут в стратегию региона, согласованную с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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