Эксперты определили направления развития промышленности Самарской области

В результате обсуждений были определены пять ключевых направлений развития и разработаны планы по внедрению обновленных требований к обучению профессионалов, формированию экспертного центра для химической отрасли и организации стартап-платформы для молодых специалистов в области автоматизации. В ближайшие 10 дней будут сформированы команды и составлены детальные планы действий для последующей реализации предложенных проектов.