Французская прокуратура запросила новый ордер на арест Асада

Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Через несколько дней после атаки Совет безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающий путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили вето на документ. США готовились выступить в одиночку, бывший тогда президентом Барак Обама добивался у конгресса разрешения на это, но за день до соответствующего голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом.