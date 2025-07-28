Как в Венгрии и Италии оценивают торговую сделку ЕС и США

После того как стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на уплату торговой пошлины в размере 15% на все товары, поставляемые в США из ЕС, а также на нулевой тариф на экспортируемые американские товары в Европу, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что «соглашение сложно назвать успехом», пишет «Интерфакс».
«Президент США Дональд Трамп съел на завтрак председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», — цитирует политика EFE. Венгерский премьер подчеркнул, что участники переговоров — Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп — имеют «разные весовые категории». Он объяснил, что позиции главы Евросоюза были существенно слабее аргументов лидера США.
Орбан выразил недовольство тем, что фон дер Ляйен заставила ЕС вложить «сотни миллиардов евро» в развитие Штатов, а также приобрести у Белого дома вооружение. Премьер подчеркнул, что у самой Еврокомиссии нет денег, и подверг сомнению легитимность договоренности.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что торговое соглашение спасло Европу и США от торговой войны, которая могла бы привести к непредсказуемым результатам.
«Однако необходимо вникнуть в детали, необходимо уточнить, для каких именно товаров делаются исключения. (…) У меня нет ясных данных», — цитирует Мелони «Интерфакс».
Положительная оценка премьером Италии соглашения главы ЕК и президента США, вероятно, связана с тем, что ее страна является одним из крупнейших экспортеров в Штаты. Доходы от экспорта превышают расходы по импорту Италии на 40 млрд евро.
О заключении торгового соглашения между Евросоюзом и США стало известно 27 июля. Согласно договоренности, товары стран ЕС при ввозе в США будут облагаться 15% пошлинами, в том числе автомобили. Американские же производители будут экспортировать свои товары в Европу по нулевому тарифу.
Также Евросоюз взял на себя обязательства приобрести энергоносителей на 750 млрд долларов, инвестировать 600 млрд долларов в США и выкупить вооружение и снаряды на определенную сумму.
Ранее Дональд Трамп грозил ввести на товары из ЕС 50% пошлины, если Евросоюз не заключит с Вашингтоном торговую сделку.