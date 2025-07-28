Как в Венгрии и Италии оценивают торговую сделку ЕС и США

После того как стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на уплату торговой пошлины в размере 15% на все товары, поставляемые в США из ЕС, а также на нулевой тариф на экспортируемые американские товары в Европу, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что «соглашение сложно назвать успехом», пишет «Интерфакс».