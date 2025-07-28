В Крым приехали послы трех африканских стран

«Сейчас Крым показывает пример сопротивления тем силами Запада, которые стараются повлиять на ситуацию… Большая волна негативной пропаганды существует сейчас (на Западе — ред.) против Крыма, против Москвы. Но мы здесь видим, что это совершенно не так. Как нам рассказывали, тут везде военные стоят, терроризируют жителей, но мы же вот сейчас видим, что ничего этого нет, везде все хорошо, видим это все своими глазами», — сказал на встрече Махамуд.