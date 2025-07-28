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Молдавский депутат удостоился «внимания» основателя Telegram: Раду Мариан привык безнаказанно нести чушь — но на этот раз не на тех нарвался

Заявления Раду Мариана необоснованные и не опираются на факты — ему пора «удалиться».

Источник: Комсомольская правда

Telegram Павла Дурова публично высек депутата-болтуна из PAS. Раду Мариан привык безнаказанно нести чушь — но на этот раз не на тех нарвался.

Представитель Telegram Messenger Реми Вон сообщил, что заявления депутата PAS Раду Мариана, который заявил о якобы «небезопасности» мессенджера, необоснованны и не опираются на факты.

«Несанкционированный доступ к данным пользователей невозможен, и Telegram никогда не раскрывал ни одного байта информации третьим лицам, включая правительства», — заявил Вон.

Он добавил, что генеральный директор компании Павел Дуров публично высказался по этому поводу, подтвердив приверженность Telegram принципам конфиденциальности.

Реакция последовала после того, как Раду Мариан написал в социальных сетях о решении удалить приложение Telegram со своего личного телефона, сославшись на опасения по поводу безопасности данных.

«Telegram стал угрозой для моих личных данных. Будьте осторожны», — заявил депутат.

Разумеется, ниоткуда Раду Мариан не удалился и продолжает в своем канале заливать Telegram рекламой PAS.

Раду, пацан сказал — пацан сделал. Удаляйся, предлагает депутату rusputnikmd_2.

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