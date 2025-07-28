Юрий Шалабаев обсудил с нижегородцами развитие Приокского района

— Здесь ведется серьезная работа в части благоустройства и озеленения, в части дорожного строительства и ремонта. Именно в Приокском районе реализуются большие проекты, влияющие на ситуацию как в нём самом, так и в целом по городу: это дублёр проспекта Гагарина и Ольгинская развязка, ремонт проспекта Гагарина, виадука на Новикова-Прибоя, ремонт Новикова-Прибоя и Удмуртской, а также других дорог, по которым идет федеральный поток, — рассказал Юрий Шалабаев, начиная встречу.