Юрий Шалабаев обсудил с нижегородцами развитие Приокского района

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с сотрудниками Научно-исследовательского института измерительных систем имени Седакова в Приокском районе и обсудил с горожанами планы по развитию города.
Встреча началась с подведения итогов пятилетней работы по развитию Приокского района. Юрий Шалабаев подчеркнул, что, начиная с 2020 года, в Приокском районе благоустроили 15 общественных пространств, построили девять новых социальных учреждений.
— Здесь ведется серьезная работа в части благоустройства и озеленения, в части дорожного строительства и ремонта. Именно в Приокском районе реализуются большие проекты, влияющие на ситуацию как в нём самом, так и в целом по городу: это дублёр проспекта Гагарина и Ольгинская развязка, ремонт проспекта Гагарина, виадука на Новикова-Прибоя, ремонт Новикова-Прибоя и Удмуртской, а также других дорог, по которым идет федеральный поток, — рассказал Юрий Шалабаев, начиная встречу.
В ходе встречи мэр города поручил главе районной администрации Михаилу Шатилову разработать программу празднования и будущего развития района к предстоящему столетнему юбилею. С трудовым коллективом НИИИСа Юрий Шалабаев также обсудил вопросы благоустройства общественных пространств, строительства спортивных площадок, работу досуговых центров и объединение Нижнего Новгорода и Кстова.
На некоторые вопросы горожан ответили сразу, решения тоже выработали на месте. Остальные взяли в работу, и по результатам обязательно будет представлен отчет, — резюмировал встречу Юрий Шалабаев.