Молдавский депутат обвинил власти в милитаризации страны

«Партия “Действие и солидарность” и (президент республики) Майя Санду заявляют, что хотят мира, но их действия говорят об обратном. Молдавия стремительно движется к милитаризации, и это уже невозможно скрыть. Майя Санду и ПДС больше не хотят сохранять нейтральный статус страны. 28 сентября (в день парламентских выборов — ред.) мы сможем четко сказать, что не хотим, чтобы Молдавия превратилась в военный форпост», — написал Боля в своем Telegram-канале.