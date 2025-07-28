Трамп сократил срок ультиматума для России до 10−12 дней

14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Предполагалось, что обозначенный американским президентом срок истечет 1 сентября. Однако прибыв в Шотландию, Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском президенте Владимире Путине, в связи с чем он решил сократить поставленный срок ультиматума для урегулирования на Украине, но деталей не уточнил.