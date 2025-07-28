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Трамп сократил срок ультиматума для России до 10−12 дней

Президент США Дональд Трамп уточнил, что срок поставленного им ультиматума для России в рамках урегулирования конфликта на Украине сокращен до 10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Источник: Reuters

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Я собираюсь установить новый крайний срок — 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я бы хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал Трамп, передает The Telegraph.

14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Предполагалось, что обозначенный американским президентом срок истечет 1 сентября. Однако прибыв в Шотландию, Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском президенте Владимире Путине, в связи с чем он решил сократить поставленный срок ультиматума для урегулирования на Украине, но деталей не уточнил.

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