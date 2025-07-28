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На участие в выборах на пост главы Татарстана подал документы Виталий Смирнов

В понедельник, 28 июля, в Центральную избирательную комиссию Татарстана подал документы второй кандидат на участие в выборах на пост главы республики.

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Источник: ЦИК Татарстана

Им стал кандидат от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Документы от кандидатов будут принимать до 30 июля 18.00. Ранее их уже подал действующий глава Татарстана Рустам Минниханов. Сами выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября. Вместе с главой республики в этот день также изберут свыше 7,5 тысячи местных депутатов.

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