На участие в выборах на пост главы Татарстана подал документы Виталий Смирнов

Документы от кандидатов будут принимать до 30 июля 18.00. Ранее их уже подал действующий глава Татарстана Рустам Минниханов. Сами выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября. Вместе с главой республики в этот день также изберут свыше 7,5 тысячи местных депутатов.