Как напоминает издание, во время предвыборного цикла 2016 года в разведывательном сообществе США были распространены материалы оппозиционного расследования против тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Они были составлены бывшим шпионом британской MI6 Кристофером Стилом.
По сведениям издания, The Washington Free Beacon, предвыборная кампания Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили расследование, которое Стил проводил в отношении Трампа в течение всего 2016 года.
Позднее стало известно, что спецслужбы США еще летом 2016 года перехватили данные российской разведки, в которых говорилось о плане Хиллари Клинтон ложно обвинить Трампа в сговоре с Россией и очернить его с помощью того, что впоследствии станет печально известным «досье Стила», говорится в статье.
В воскресенье в интервью программе Sunday Morning Futures нынешний глава ЦРУ заявил, что «основные разведданные» о «Рашагейте» пока не раскрыты. Он подтвердил причастность Хиллари Клинтон, на тот момент основного соперника Трампа на пост президента, к попыткам очернить его и сфабриковать против него дело.
У меня нет сомнений в том, что эти люди… вступили в заговор против президента Трампа. Они вступили в заговор против американского народа.
Он отметил, что и он, и директор Национальной разведки Тулси Габбард направили обращения в Министерство юстиции США, касающиеся выводов по «Рашагейту». Причем Рэтклифф считает, что положение о сроке давности в этом случае действовать не будет: Клинтон, Брэннан и Коми будут привлечены к ответственности за свою роль в «преступном сговоре». На прошлой неделе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о создании «ударной группы» в Министерстве юстиции для проверки обращений Габбард и Рэтклиффа по делу «Рашагейт».