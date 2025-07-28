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NYP: Хиллари Клинтон и авторов Russiagate обвинили в сговоре против Трампа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф намекнул, что готов публично раскрыть дополнительные файлы, которые помогли установить связь между Хиллари Клинтон и ложными заявлениями о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, пишет New York Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как напоминает издание, во время предвыборного цикла 2016 года в разведывательном сообществе США были распространены материалы оппозиционного расследования против тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Они были составлены бывшим шпионом британской MI6 Кристофером Стилом.

По сведениям издания, The Washington Free Beacon, предвыборная кампания Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили расследование, которое Стил проводил в отношении Трампа в течение всего 2016 года.

Позднее стало известно, что спецслужбы США еще летом 2016 года перехватили данные российской разведки, в которых говорилось о плане Хиллари Клинтон ложно обвинить Трампа в сговоре с Россией и очернить его с помощью того, что впоследствии станет печально известным «досье Стила», говорится в статье.

Тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан прекрасно знал об этих данных, а для тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми «досье Стила» послужило поводом для изучения мнимой связи России с предвыборной кампанией Трампа 2016 года.

В воскресенье в интервью программе Sunday Morning Futures нынешний глава ЦРУ заявил, что «основные разведданные» о «Рашагейте» пока не раскрыты. Он подтвердил причастность Хиллари Клинтон, на тот момент основного соперника Трампа на пост президента, к попыткам очернить его и сфабриковать против него дело.

У меня нет сомнений в том, что эти люди… вступили в заговор против президента Трампа. Они вступили в заговор против американского народа.

Джон Рэтклифф
директор ЦРУ

Он отметил, что и он, и директор Национальной разведки Тулси Габбард направили обращения в Министерство юстиции США, касающиеся выводов по «Рашагейту». Причем Рэтклифф считает, что положение о сроке давности в этом случае действовать не будет: Клинтон, Брэннан и Коми будут привлечены к ответственности за свою роль в «преступном сговоре». На прошлой неделе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о создании «ударной группы» в Министерстве юстиции для проверки обращений Габбард и Рэтклиффа по делу «Рашагейт».

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