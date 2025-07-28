Он отметил, что и он, и директор Национальной разведки Тулси Габбард направили обращения в Министерство юстиции США, касающиеся выводов по «Рашагейту». Причем Рэтклифф считает, что положение о сроке давности в этом случае действовать не будет: Клинтон, Брэннан и Коми будут привлечены к ответственности за свою роль в «преступном сговоре». На прошлой неделе генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о создании «ударной группы» в Министерстве юстиции для проверки обращений Габбард и Рэтклиффа по делу «Рашагейт».