В Гродно заведующий аптекой проиграл почти Br40 тыс. выручки в казино

Мужчина устроился на должность заведующего аптекой в мае прошлого года. Затем он стал выполнять также обязанность провизора-рецептора. Обвиняемый отвечал за сдачу выручки в инкассацию и за обеспечение сохранности имущества. Мужчина имел зависимость от азартных игр, поэтому однажды решил украсть деньги и потратить их на ставки в онлайн-казино. Он неоднократно совершал хищения средств, пока руководство не выявило недостачу. Суммарно обвиняемый завладел суммой свыше Br38 тыс. выручки.
Мужчина вину признал полностью, а деньги вернул. В отношении него провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила наличие у фигуранта психического заболевания. В качестве наказания мужчине назначили срок лишения свободы на два года со штрафом, размер которого составил Br2,1 тыс. Кроме того, три года он не сможет занимать должности, которые связаны с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями.