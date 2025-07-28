В Гродно заведующий аптекой проиграл почти Br40 тыс. выручки в казино

Мужчина устроился на должность заведующего аптекой в мае прошлого года. Затем он стал выполнять также обязанность провизора-рецептора. Обвиняемый отвечал за сдачу выручки в инкассацию и за обеспечение сохранности имущества. Мужчина имел зависимость от азартных игр, поэтому однажды решил украсть деньги и потратить их на ставки в онлайн-казино. Он неоднократно совершал хищения средств, пока руководство не выявило недостачу. Суммарно обвиняемый завладел суммой свыше Br38 тыс. выручки.