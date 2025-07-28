Лавров: Россия впервые в истории одна воюет против всего Запада

«Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно — на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование», — уточнил глава российского МИД.