Что изменится в Узбекистане с 1 августа

До 31 декабря 2027 года при импорте мелкого рогатого скота из Монголии в Узбекистан субъектам предпринимательства будут возмещать 50% расходов на авиаперевозки за счет госбюджета, а также предоставят возможность отсрочки уплаты НДС без начисления процентов и без предоставления обеспечения платежа.