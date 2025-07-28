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Украинским АЭС ничего не угрожает, заявил Ульянов

Ульянов: угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Угрозы безопасности АЭС на подконтрольных Киеву территориях нет, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Когда секретариат агентства (МАГАТЭ — ред.) говорит о военных действиях поблизости от станции, имея в виду в первую очередь действия украинских дронов, конечно, секретариат отлично знает, что это дроны украинские, а не российские. Просто он их не называет украинскими, это часть политики», — сказал дипломат.

Как отметил Ульянов, секретариат агентства «для баланса» рассказывает о прилетах каждую неделю ракет или дронов на расстоянии нескольких километров от подконтрольных Киеву АЭС, но российскими они их не называют.

«Посмотрите, какая разница — одно дело стреляют прямо возле периметра станции и подконтрольных Киеву АЭС, которые чувствуют себя вполне безопасно. Хотя время от времени для находящихся там сотрудников МАГАТЭ устраивается представление — звуки сирены, необходимость уйти в бомбоубежище. Хотя никто на эти станции не покушается, в отличие от того, что делают украинцы по отношению к ЗАЭС и ее окрестностям», — сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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