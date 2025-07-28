«Посмотрите, какая разница — одно дело стреляют прямо возле периметра станции и подконтрольных Киеву АЭС, которые чувствуют себя вполне безопасно. Хотя время от времени для находящихся там сотрудников МАГАТЭ устраивается представление — звуки сирены, необходимость уйти в бомбоубежище. Хотя никто на эти станции не покушается, в отличие от того, что делают украинцы по отношению к ЗАЭС и ее окрестностям», — сказал он, выступая в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».