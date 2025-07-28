Губернатор провел совещание по санаторно-курортной сфере Анапы

«Мы находимся в разгаре летнего сезона, но сейчас в Анапе отдыхают всего менее 24 тысяч человек, когда в прошлом году было около 100 тысяч туристов. 68 отелей города работают по системе “все включено”, а всего на курорте действует 950 отелей и гостиниц из почти 1,6 тысячи имеющихся. Средняя заполняемость — около 30 процентов. Это серьезная проблема, которая не может не вызывать беспокойства. Мы не имеем право оставить людей один на один с проблемой, поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации поддерживаем организации санаторно-курортной отрасли. Сегодня встречаемся с вами, чтобы узнать, как работают действующие меры, определить, что еще нужно сделать, чтобы помочь отрасли справиться с этим вызовом», — сказал Вениамин Кондратьев.