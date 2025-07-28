Губернатор провел совещание по санаторно-курортной сфере Анапы

«Мы находимся в разгаре летнего сезона, но сейчас в Анапе отдыхают всего менее 24 тысяч человек, когда в прошлом году было около 100 тысяч туристов. 68 отелей города работают по системе “все включено”, а всего на курорте действует 950 отелей и гостиниц из почти 1,6 тысячи имеющихся. Средняя заполняемость — около 30 процентов. Это серьезная проблема, которая не может не вызывать беспокойства. Мы не имеем право оставить людей один на один с проблемой, поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации поддерживаем организации санаторно-курортной отрасли. Сегодня встречаемся с вами, чтобы узнать, как работают действующие меры, определить, что еще нужно сделать, чтобы помочь отрасли справиться с этим вызовом», — сказал Вениамин Кондратьев.
Для поддержки организаций в регионе предусмотрели льготные займы в краевом Фонде микрофинансирования — на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных услуг, ремонт, строительство бассейнов и зон отдыха. Фонд уже предоставил около 20 займов на общую сумму более 80 млн рублей по минимальным ставкам. Также до конца 2025 года ввели отсрочки по налогам и страховым взносам — эту льготу получили 72 предприятия. Приостановлен сбор туристического налога. На год продлили срок действия всех лицензий на розничную продажу алкоголя.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Анапе возросло с начала года на 4,6% и составляет 13,8 тысяч субъектов.
Параллельно с поддержкой пострадавшего от ЧС бизнеса в крае продолжается масштабная информационная кампания, рассчитанная на туристов. В частности, для борьбы с фейками о состоянии пляжей и моря — не только в Анапе, но и на других курортах региона — на туристическом портале региона публикуют информацию Роспотребнадзора о результатах исследования проб, которые берут регулярно.