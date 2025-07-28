Министр образования Нижегородской области проверил школы перед 1 сентября

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков посетил с рабочим визитом три школы в Володарском округе и Дзержинске, сообщили nn.aif.ru в пресс-службе правительства Нижегородской области. В школе № 10 г. Володарска завершён капитальный ремонт на сумму около 115 млн рублей. Обновлены инженерные системы, помещения, фасад, закуплена мебель, установлены камеры видеонаблюдения. Завершение благоустройства территории запланировано к началу учебного года.