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Министр образования Нижегородской области проверил школы перед 1 сентября

Михаил Пучков проверил готовность школ Володарского округа и Дзержинска к новому учебному году. Главной точкой поездки стала школа № 10 в Володарске, где завершён масштабный капремонт.

Источник: РИА "Новости"

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков посетил с рабочим визитом три школы в Володарском округе и Дзержинске, сообщили nn.aif.ru в пресс-службе правительства Нижегородской области. В школе № 10 г. Володарска завершён капитальный ремонт на сумму около 115 млн рублей. Обновлены инженерные системы, помещения, фасад, закуплена мебель, установлены камеры видеонаблюдения. Завершение благоустройства территории запланировано к началу учебного года.

Также министр побывал в гимназии № 1 посёлка Мулино, где заменили стеклянную кровлю, и в дзержинской школе № 2 «Город наук», построенной в 2023 году. Все объекты готовятся к приёму учеников.