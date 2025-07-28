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Трамп заявил, что по-прежнему не исключает достижения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает достижения соглашения с Россией по Украине.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, заключение сделки было бы «здравым смыслом».

«Я думаю, что рано или поздно что-то произойдёт», — цитирует Трампа Sky News.

Президент США также заявил об отсутствии прогресса по Украине и сказал, что сокращает установленный им крайний срок для достижения договорённостей до 10—12 дней.

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