Трамп заявил, что по-прежнему не исключает достижения сделки по Украине

Об этом он сказал журналистам в Шотландии по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По его словам, заключение сделки было бы «здравым смыслом».
«Я думаю, что рано или поздно что-то произойдёт», — цитирует Трампа Sky News.
Президент США также заявил об отсутствии прогресса по Украине и сказал, что сокращает установленный им крайний срок для достижения договорённостей до 10—12 дней.
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