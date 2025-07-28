Кроме того, в Польше находятся 14 тысяч американских военных, в Италии — 12 тысяч, в Британии — 10 тысяч. Все эти страны ждут сокращения присутствия США, отмечает Дудаков. Часть войск Штаты уже вернули на родину. В их числе 101-ая и 82-ая воздушно-десантные дивизии, считающиеся самыми элитными в армии США. Их отравили из Румынии на южную границу США воевать с нелегалами и наркокартелями.