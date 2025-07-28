Кроме того, в Польше находятся 14 тысяч американских военных, в Италии — 12 тысяч, в Британии — 10 тысяч. Все эти страны ждут сокращения присутствия США, отмечает Дудаков. Часть войск Штаты уже вернули на родину. В их числе 101-ая и 82-ая воздушно-десантные дивизии, считающиеся самыми элитными в армии США. Их отравили из Румынии на южную границу США воевать с нелегалами и наркокартелями.
Ожидается, что этой осенью США выведут 20−25 тысяч военных из европейских стран, которые были отправлены туда еще в эпоху Байдена. Дудаков сообщает, что сокращение военного присутствия затронет Польшу и Румынию, чьи логистические базы передадут под контроль НАТО.
Это станет ударом и для Германии, где сразу 35 муниципалитетов живут за счет обслуживания американских войск. Причем вывод войск и тяжелой техники — дорогостоящая операция. Команда Трампа вполне может заставить европейцев еще и профинансировать уход американских военных из Старого Света. Аналогично уже вынудили японцев оплатить закрытие базы США на Окинаве.
Для европейцев вывод американских войск — это еще и важный символический сигнал, акцентирует внимание эксперт. Вашингтон уже всерьез переориентируется на другие направления — Ближний Восток и конкуренцию с Китаем в Азии.
Это ввергнет в хаос всю военную стратегию НАТО, ведь альянс толком не готов самостоятельно работать без участия США. Так что осень в Европе обещает быть горячей.
Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон может сократить численность своих войск в Европе на 30%.