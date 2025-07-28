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Политолог: Берлин напуган перспективами спешного вывода американских войск из Европы

Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт напомнил, что именно в Германии США разместили свой самый большой контингент — 38 тысяч солдат.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Кроме того, в Польше находятся 14 тысяч американских военных, в Италии — 12 тысяч, в Британии — 10 тысяч. Все эти страны ждут сокращения присутствия США, отмечает Дудаков. Часть войск Штаты уже вернули на родину. В их числе 101-ая и 82-ая воздушно-десантные дивизии, считающиеся самыми элитными в армии США. Их отравили из Румынии на южную границу США воевать с нелегалами и наркокартелями.

Ожидается, что этой осенью США выведут 20−25 тысяч военных из европейских стран, которые были отправлены туда еще в эпоху Байдена. Дудаков сообщает, что сокращение военного присутствия затронет Польшу и Румынию, чьи логистические базы передадут под контроль НАТО.

Это станет ударом и для Германии, где сразу 35 муниципалитетов живут за счет обслуживания американских войск. Причем вывод войск и тяжелой техники — дорогостоящая операция. Команда Трампа вполне может заставить европейцев еще и профинансировать уход американских военных из Старого Света. Аналогично уже вынудили японцев оплатить закрытие базы США на Окинаве.

Малек Дудаков
политолог-американист


Для европейцев вывод американских войск — это еще и важный символический сигнал, акцентирует внимание эксперт. Вашингтон уже всерьез переориентируется на другие направления — Ближний Восток и конкуренцию с Китаем в Азии.

Это ввергнет в хаос всю военную стратегию НАТО, ведь альянс толком не готов самостоятельно работать без участия США. Так что осень в Европе обещает быть горячей.

Малек Дудаков
политолог-американист

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон может сократить численность своих войск в Европе на 30%.

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