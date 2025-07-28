Трамп об ультиматуме России, Таиланде и Газе. Ключевые заявления

Отношения с Россией
Дональд Трамп признался, что «разочарован в президенте Путине». Лидер США отметил, что не замечает улучшений в ситуации на Украине и принял решение сократить установленный ранее период для заключения перемирия, так как стороны, в частности Россия, не предпринимают шагов для урегулирования конфликта,
«Я собираюсь установить новый крайний срок — примерно через 10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — цитируют слова президента «Ведомости». Политик уточнил, что не видит смысла ждать до 3 сентября, потому что может спрогнозировать ответ Путина, и пообещал объявить точный срок, отведенный для примирения Москвы и Киева, в ближайшее время.
Трамп добавил, что не исключает введение вторичных санкций против РФ, если Кремль будет упорствовать и отказываться от сделки по Украине. При этом политик сказал, что оценивает потенциал торговых отношений между Вашингтоном и Москвой как высокий. Он уточнил, что особенно США интересует возможность приобретения российских редкоземельных металлов, пишут РИА Новости.
Президент США также признался в любви к русскому народу.
«Я не хочу так поступать с Россией. <…> Я люблю русский народ, они замечательные люди», — сказал Трамп.
Камбоджа и Таиланд
Политик заявил, что рад урегулированию кризиса в отношениях Камбоджи и Таиланда. По его словам, противостояние между соседствующими государствами могло бы длиться «годами», вследствие чего могли бы погибнуть миллионы мирных граждан.
«Мы закончили войну, и мы очень этому рады», — приводят слова Трампа «Ведомости».
Он обратил внимание на то, что, если бы не усилия Соединенных Штатов Америки и команды администрации Белого дома, в мире сейчас продолжались бы шесть военных конфликтов. Политик подчеркнул, что он лично принял участие в урегулировании вооруженных противостояний в разных концах земного шара.
Сектор Газа
Комментируя гуманитарную катастрофу в секторе Газа, Дональд Трамп сказал, что сомневается в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что на территории анклава не голодают люди. Президент США подчеркнул, что, судя по видео, которое транслируют СМИ, дети в секторе Газа недоедают.
«Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются…», — цитирует политика РИА Новости.
Трамп добавил, что сейчас его главная цель — накормить людей в анклаве, поэтому он не намерен определяться с позицией по вопросу признания Палестины.
Судьба Европы
Трамп спрогнозировал будущее Европы в случае, если страны ЕС и Великобритания не сократят количество въезжающих нелегальных мигрантов, пишут РИА Новости.
«Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и (европейцам — ред.) нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет…», — сказал американский лидер.
Ядерная сделка с Ираном
Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности США атаковать ядерную инфраструктуру Ирана, если исламская республика не откажется от реализации ядерной программы. Политик заверил, что американские вооруженные силы ликвидировали объекты, связанные с обогащением урана, но Пентагон может повторить удары, если Иран возобновит производство ядерного оружия.
«Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придется это сделать», — заверил Трамп.