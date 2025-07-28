Трамп об ультиматуме России, Таиланде и Газе. Ключевые заявления

Трамп добавил, что не исключает введение вторичных санкций против РФ, если Кремль будет упорствовать и отказываться от сделки по Украине. При этом политик сказал, что оценивает потенциал торговых отношений между Вашингтоном и Москвой как высокий. Он уточнил, что особенно США интересует возможность приобретения российских редкоземельных металлов, пишут РИА Новости.