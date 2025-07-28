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MWM: Германия планирует наносить удары по Москве ракетами Tomahawk

Правительство Германии направило США официальный запрос о закупке мобильного ракетного комплекса Typhon. Основной «целью» этого плана закупок является Россия, утверждает Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: US DoD/US-Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эту информацию подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время официального визита в Вашингтон, говорится в статье. «Дальнобойность данных систем вооружения значительно превышает то, что мы в настоящее время имеем в Европе», — заявил министр, добавив, что «с их помощью Германия может увеличить свой собственный оборонный потенциал и значительно улучшить свой потенциал сдерживания, а также потенциал Европы».

Система Typhon может использовать как крылатую ракету Tomahawk, дальность действия которой составляет 1600 километров, так и многоцелевую зенитную и противокорабельную ракету SM-6. Как отмечает MWM, Германия в первую очередь заинтересована в ударных возможностях Tomahawk дальнего радиуса действия.

Дальность полета ракет Tomahawk Block IV позволит подразделениям Typhon поражать цели в российской столице с территории Германии, утверждается в статье.

В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении России. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы, уточняет издание.

В начале 2022 года Германия для модернизации своих ударных ядерных возможностей выбрала американский стелс-истребитель F-35A. Как напоминает издание, ФРГ в случае войны может воспользоваться американскими ядерными боеголовками B61, в соответствии с соглашением о совместном использовании ядерного оружия.

Основными «мишенями» последних шагов ФРГ, включая усовершенствование ударного ядерного потенциала, крупные военные закупки и развертывание дополнительных сухопутных войск, являются Россия и Белоруссия, говорится в статье.

Причем Берлин благодаря «агрессивным» мерам, принимаемым в последнее время, внесет гораздо больший вклад в коллективное военное давление НАТО на Москву, пишет MWM.

При этом издание подчеркивает, что эффективность ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь территории России остается под вопросом. Дело в том, что этот класс дозвуковых ракет времен холодной войны разрабатывался с учетом особенностей местности, что позволяло избежать их перехвата на большом расстоянии. Однако современные российские системы ПВО, а также истребители и самолеты-перехватчики, такие как МиГ-31БМ, способны поражать такие цели на значительных расстояниях.

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