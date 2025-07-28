MWM: Германия планирует наносить удары по Москве ракетами Tomahawk

В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении России. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы, уточняет издание.