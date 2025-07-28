Медведев заявил, что сделка Трампа с ЕС носит антироссийский характер

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, в рамках которой Брюссель согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, увеличить инвестиции на $600 млрд и приобретать американское оружие. В обмен на это Вашингтон согласился ввести пошлины на европейские товары размером не в 30%, а в 15%. Многие эксперты называют сделку провальной для ЕС и выигрышной для США, при этом от договора может пострадать даже Россия. Кому на самом деле выгодна новая торговая сделка и какое влияние будет оказано на Москву — в материале «Газеты.Ru».