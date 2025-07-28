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Закон по содержанию домашних животных доработают в Нижегородской области

Комитет заксобрания рекомендовал принять законопроект о штрафах за несоблюдение правил содержания животных только в первом чтении. Документ доработают ко второму чтению из-за вопросов правового характера.

Источник: Freepik

28 июля комитет по вопросам государственной власти Заксобрания Нижегородской области обсудил законопроект о штрафах для владельцев домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Документ предусматривает ответственность, в частности, за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирных домов, выгул без поводка и намордника, а также за посещение с питомцами учреждений, где это запрещено — за исключением собак-поводырей.

По словам председателя комитета ветеринарии Михаила Курюмова, нарушения будут фиксироваться по жалобам и в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Также поступила инициатива наделить органы местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов. В пример привели случай с покусом ребёнка собакой в Городецком округе.