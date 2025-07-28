Закон по содержанию домашних животных доработают в Нижегородской области

28 июля комитет по вопросам государственной власти Заксобрания Нижегородской области обсудил законопроект о штрафах для владельцев домашних животных. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Документ предусматривает ответственность, в частности, за содержание животных в нежилых помещениях многоквартирных домов, выгул без поводка и намордника, а также за посещение с питомцами учреждений, где это запрещено — за исключением собак-поводырей.