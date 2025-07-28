Около 120 населенных пунктов упразднили в Нижегородской области

119 сел и деревень упразднили в Нижегородской области с 2003 года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном государственно-правовом департаменте.
Согласно информации, некоторые населенные пункты упразднили из-за отсутствия в них длительное время жителей. Кроме того, упразднению подлежали села и деревни, которые после объединения с другими населенными пунктами фактически вошли в их состав.
На данный момент в Нижегородскую область входят 4 840 населенных пунктов, из них 834 являются нежилыми.
Напомним, ранее стало известно, что Кстовский район официально присоединили к Нижнему Новгороду.