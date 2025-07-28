Эрдоган выразил надежду на заключение мира по Украине в Турции

«Мы считаем, что эта война уже должна завершиться. Мы всегда готовы к проведению у себя встречи на уровне лидеров. Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.