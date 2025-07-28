Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО «Евразия». Совет пояснил, что принял данное решение с целью «обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц».