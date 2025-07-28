В Молдавии отреагировали на подачу властями в суд на АНО «Евразия»

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии просит признать экстремистской автономную некоммерческую организацию «Евразия», поскольку власти страны готовы считать экстремистами тех, кто вкладывает в нее деньги.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО «Евразия». Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций.
«О требовании СИБ признать АНО “Евразия” экстремистской организацией: деньги вкладываешь — экстремист, воруешь — патриот. Закон имени Санду», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО «Евразия». Совет пояснил, что принял данное решение с целью «обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц».