Эйсмонт анонсировала встречу Путина и Лукашенко

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.
Как уточнила Эйсмонт, Лукашенко и Путин обсудят с глазу на глаз наиважнейшие вопросы.
«У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем — как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке», — цитирует агентство пресс-секретаря президента Беларуси.