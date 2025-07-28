Semafor: Трамп удерживает законодателей от голосования за законопроект о санкциях против России

Согласно статье, по мере приближения летних каникул в конгрессе шансы на то, что сенат опередит президента в вопросе введения санкций в отношении России, стремятся к нулю. Как пояснили некоторые из 15 указанных сенаторов (11 республиканцев и 4 демократа), они подпишут законопроект, «когда Трамп того пожелает», поскольку хотят обеспечить ему «гибкость» в принятии решения, которое «всецело поддержат».