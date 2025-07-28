Semafor: Трамп удерживает законодателей от голосования за законопроект о санкциях против России

Согласно статье, по мере приближения летних каникул в конгрессе шансы на то, что сенат опередит президента в вопросе введения санкций в отношении России, стремятся к нулю. Как пояснили некоторые из 15 указанных сенаторов (11 республиканцев и 4 демократа), они подпишут законопроект, «когда Трамп того пожелает», поскольку хотят обеспечить ему «гибкость» в принятии решения, которое «всецело поддержат».
Как утверждает издание, Белый дом негласно работает над смягчением формулировок в законопроекте, который в нынешнем виде предусматривает введение пошлин в 500% для стран, импортирующих российские энергоносители. Идея заключается в том, чтобы усилить давление на российскую экономику и заставить Москву сесть за стол переговоров с Украиной.
Но в понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что сократит для России срок ультиматума: вместо объявленных ранее 50 дней у Москвы «осталось» 10−12 дней для принятия решения.
Тем не менее не все республиканцы готовы поддержать законопроект, даже если Трамп даст «зеленый свет». Например, сенатор Рэнд Пол, один из самых ярых критиков законопроекта, заявил:
Этот (законопроект) стал бы разрушительным для мировой торговли и, вероятно, самым пагубным для нашей экономики из всех законов, которые когда-либо принимались. Так что, надеюсь, этого не произойдет.
Пол добавил, что он не поддерживает и альтернативное предложение Трампа о введении 100%-ных пошлин для российских торговых партнеров: «Даже это было бы ужасно».