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Semafor: Трамп удерживает законодателей от голосования за законопроект о санкциях против России

Только 15 сенаторов от обеих партий отказываются поддержать зашедший в тупик законопроект палаты представителей о санкциях против России: они ждут, пока президент Дональд Трамп даст добро на его принятие, пишет Semafor.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, по мере приближения летних каникул в конгрессе шансы на то, что сенат опередит президента в вопросе введения санкций в отношении России, стремятся к нулю. Как пояснили некоторые из 15 указанных сенаторов (11 республиканцев и 4 демократа), они подпишут законопроект, «когда Трамп того пожелает», поскольку хотят обеспечить ему «гибкость» в принятии решения, которое «всецело поддержат».

Как утверждает издание, Белый дом негласно работает над смягчением формулировок в законопроекте, который в нынешнем виде предусматривает введение пошлин в 500% для стран, импортирующих российские энергоносители. Идея заключается в том, чтобы усилить давление на российскую экономику и заставить Москву сесть за стол переговоров с Украиной.

Однако недавно Трамп предположил, что в законопроекте нет необходимости и что он будет действовать в одностороннем порядке, если Москва к сентябрю не проявит серьезного интереса к мирным переговорам.

Но в понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что сократит для России срок ультиматума: вместо объявленных ранее 50 дней у Москвы «осталось» 10−12 дней для принятия решения.

Тем не менее не все республиканцы готовы поддержать законопроект, даже если Трамп даст «зеленый свет». Например, сенатор Рэнд Пол, один из самых ярых критиков законопроекта, заявил:

Этот (законопроект) стал бы разрушительным для мировой торговли и, вероятно, самым пагубным для нашей экономики из всех законов, которые когда-либо принимались. Так что, надеюсь, этого не произойдет.

Рэнд Пол
сенатор

Пол добавил, что он не поддерживает и альтернативное предложение Трампа о введении 100%-ных пошлин для российских торговых партнеров: «Даже это было бы ужасно».

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