Функции минобороны изменились в Казахстане

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357 “Об утверждении положения о министерстве обороны Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Казахстан” следующие изменения и дополнения: в положении о министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в пункте 15 (функции — КазТАГ): подпункты 76), 77) и 78) изложить в следующей редакции: “76) утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов; 77) утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру; 78) разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства”, — говорится в постановлении правительства.
Вместе с тем, ряд функций минобороны исключен, а подпункт 166) изложили в следующей редакции: «166) утверждает правила взаимодействия структурных подразделений министерства, генерального штаба и вооруженных сил при формировании государственного оборонного заказа».
Также функции минобороны дополнили подпунктами следующего содержания:
— 166−1) утверждает правила взаимодействия структурных подразделений Министерства, Генерального штаба и Вооруженных Сил при осуществлении государственных закупок в интересах Министерства;";
— 285) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила реализации государственными учреждениями вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации;
— 286) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости исследований, консалтинговых услуг;
— 287) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правила установления стоимости государственного задания;
— 288) утверждает правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
— 289) утверждает правила прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве в вооруженных силах Республики Казахстан.
Также расширены полномочия первого руководителя, в которые внесен подпункт 13−1) следующего содержания: «13−1) на основании предложения первого руководителя государственного учреждения вооруженных сил утверждает тарифы (цены) на товары (работы, услуги) государственных учреждений вооруженных сил, которым предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан».