Функции минобороны изменились в Казахстане

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357 “Об утверждении положения о министерстве обороны Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Казахстан” следующие изменения и дополнения: в положении о министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в пункте 15 (функции — КазТАГ): подпункты 76), 77) и 78) изложить в следующей редакции: “76) утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов; 77) утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру; 78) разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства”, — говорится в постановлении правительства.