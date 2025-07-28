Чем дальше, тем интереснее: Беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову — по этому поводу иронизирует экс-министр экономики Александр Муравский

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову. Об этом сообщила Генпрокуратура, подтвердив, что теперь вопрос будет рассматриваться в суде, что может затянуть процесс его выдачи.
«Апелляционный суд Афин, компетентный рассматривать процедуру экстрадиции, уведомил Генпрокуратуру нашей страны о том, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Республику Молдова», — говорится заявлении.
Генпрокуратура добавила, что запрос об экстрадиции был подан 24 июля, и пообещала информировать общественность о развитии дела.
Таким образом, Плахотнюк может быть экстрадирован в Россию, где он тоже разыскивается.
Александр Муравский об отказе Плахотнюка экстрадироваться в Молдову: Какая боль, какая боль, усилия полиции уходят в ноль.
"Ой, какая новость. Плахотнюк, оказывается, не выразил своего согласия на экстрадицию в Республику Молдова. Какая боль, какая боль, усилия полиции уходят в ноль.
Теперь будем ждать декларацию хорошо нам известного благодетеля Зигфрида Мурешану, который заявит, что если народ Молдовы не проголосует за PAS, то Плахотнюка нам не отдадут. Вот и думай после этого", — иронизирует экс-министр экономики.
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