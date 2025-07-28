Чем дальше, тем интереснее: Беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову — по этому поводу иронизирует экс-министр экономики Александр Муравский

Теперь будем ждать декларацию хорошо нам известного благодетеля Зигфрида Мурешану, который заявит, что если народ Молдовы не проголосует за PAS, то Плахотнюка нам не отдадут. Вот и думай после этого", — иронизирует экс-министр экономики.