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Чем дальше, тем интереснее: Беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову — по этому поводу иронизирует экс-министр экономики Александр Муравский

Плахотнюк отказался от добровольной экстрадиции — дело решит греческий суд.

Источник: Комсомольская правда

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову. Об этом сообщила Генпрокуратура, подтвердив, что теперь вопрос будет рассматриваться в суде, что может затянуть процесс его выдачи.

«Апелляционный суд Афин, компетентный рассматривать процедуру экстрадиции, уведомил Генпрокуратуру нашей страны о том, что указанный гражданин не выразил согласия на экстрадицию в Республику Молдова», — говорится заявлении.

Генпрокуратура добавила, что запрос об экстрадиции был подан 24 июля, и пообещала информировать общественность о развитии дела.

Таким образом, Плахотнюк может быть экстрадирован в Россию, где он тоже разыскивается.

Александр Муравский об отказе Плахотнюка экстрадироваться в Молдову: Какая боль, какая боль, усилия полиции уходят в ноль.

"Ой, какая новость. Плахотнюк, оказывается, не выразил своего согласия на экстрадицию в Республику Молдова. Какая боль, какая боль, усилия полиции уходят в ноль.

Теперь будем ждать декларацию хорошо нам известного благодетеля Зигфрида Мурешану, который заявит, что если народ Молдовы не проголосует за PAS, то Плахотнюка нам не отдадут. Вот и думай после этого", — иронизирует экс-министр экономики.

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