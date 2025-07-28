Слуцкий: выпады Трампа и Рубио в сторону Москвы «неверны в корне»

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия неоднократно выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, поэтому нападки президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио на Москву «неверны в корне». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
14 июля руководитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. В ходе сегодняшней встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп указал, что уменьшит установленный срок до 10−12 дней.
«Акценты Трампа или Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская “дорожная карта” возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности — равной и неделимой для всех сторон — на столе переговоров», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Глава думского комитета подчеркнул, что призывы к урегулированию конфликта США должны направлять украинской стороне. «Трамп (который заверяет, что любит россиян) действительно может внести вклад в мирное урегулирование и принять единственно правильное решение по свертыванию поддержки неонацистского террористического режима Зеленского. Невзирая на визги и вопли “евроэлитки”, грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца», — добавил депутат.
Он также указал, что с Россией бесполезно разговаривать языком ультиматумов, а установление «дедлайнов» никак не поможет урегулировать конфликт. «Новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию, прежде всего, собственного политического наследия. Иначе “война Байдена” получит все шансы превратиться в “войну Трампа”», — заключил Слуцкий.