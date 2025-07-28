Слуцкий: выпады Трампа и Рубио в сторону Москвы «неверны в корне»

14 июля руководитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. В ходе сегодняшней встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп указал, что уменьшит установленный срок до 10−12 дней.