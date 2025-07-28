Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Климов прокомментировал новый ультиматум Трампа

Сенатор Андрей Климов считает, что ультиматумы Трампа — это риторика, направленная на демонстрацию жесткости перед американской аудиторией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

28 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный срок, отведенный России для урегулирования конфликта на Украине. Об этом, как сообщает Reuters, он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии. «Я намерен сократить те 50 дней <…> до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — цитирует агентство главу Белого дома.

Ультиматум президента США Дональда Трампа о сроках мирного урегулирования на Украине является частью его политической игры и нацелен на американскую аудиторию. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал сенатор Андрей Климов, зампред комитета Совфеда по международным делам.

Климов подчеркнул, что ультиматум не выглядит как реальное дипломатическое предложение, поскольку с тем же успехом можно было бы установить любой другой, даже самый нереалистичный срок. Трамп по словам сенатора стремится продемонстрировать жесткость и разрушить имидж политика, якобы симпатизирующего Москве.

«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — заявил Климов.

Две недели назад американский лидер пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

На это заявление сразу же отреагировали в МИД России. Заместитель министра Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, «особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше