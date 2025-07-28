Сенатор Климов прокомментировал новый ультиматум Трампа

«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — заявил Климов.