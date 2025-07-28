Сенатор Климов прокомментировал новый ультиматум Трампа

28 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить 50-дневный срок, отведенный России для урегулирования конфликта на Украине. Об этом, как сообщает Reuters, он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии. «Я намерен сократить те 50 дней <…> до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — цитирует агентство главу Белого дома.
Климов подчеркнул, что ультиматум не выглядит как реальное дипломатическое предложение, поскольку с тем же успехом можно было бы установить любой другой, даже самый нереалистичный срок. Трамп по словам сенатора стремится продемонстрировать жесткость и разрушить имидж политика, якобы симпатизирующего Москве.
«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — заявил Климов.
Две недели назад американский лидер пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.
На это заявление сразу же отреагировали в МИД России. Заместитель министра Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, «особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы».