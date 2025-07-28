Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10−12 дней, пригрозив вторичными санкциями. При этом американский лидер признался в любви к России и сказал, что не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины. В Совфеде заявили, что язык ультиматумов с Россией не работает.