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Лукашенко и Путин с глазу на глаз обсудят вопросы, которые по телефону лучше не обсуждать

Лукашенко и Путин с глазу на глаз обсудят то, что по телефону лучше не обсуждать.

Источник: Комсомольская правда

С глазу на глаз в ближайшее время президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудят все наиважнейшие и серьезные вопросы, сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. О встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин договорятся в ближайшее время.

Ранее президент Беларуси отмечал, что 27 июля говорил по телефону с президентом России.

По словам Натальи Эйсмонт, у Александра Лукашенко и Владимира Путина есть темы для осуждения, они касаются как двусторонних вопросов, так и международных.

Программные вопросы лидеры двух стран в телефонном разговоре обсуждать не стали.

«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — отметила Наталья Эйсмонт.

Кстати, Александр Лукашенко хочет добывать больше углеводородов в Беларуси.

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