Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем

Утром, 28 июля, СМИ сообщили о том, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову. Об этом сообщила Генпрокуратура, подтвердив, что теперь вопрос будет рассматриваться в суде, что может затянуть процесс его выдачи.
Потом появилась противоположная информация.
Оказывается, Плахотнюк готов вернуться в Молдову по собственной воле. Эта игра в пинг-понг уже порядком поднадоела. Либо туда, либо — сюда. Как в старом анекдоте, туда-сюда — раздражает.
О том, что бывший глава Демпартии Влад Плахотнюк дал согласие на экстрадицию в Молдову, сообщил его адвокат Лучиан Рогак. По его словам, Плахотнюк уже направил соответствующее заявление греческим властям, где подчеркнул готовность «безоговорочно сотрудничать» с международным правосудием.
«Заявление было адресовано компетентным судебным органам Греции и подтверждает явное желание Владимира Плахотнюка сотрудничать с целью скорейшего и незамедлительного завершения правовых процедур. Наш клиент готов быть экстрадирован и намерен воспользоваться всеми законными возможностями, которые имеются в его распоряжении, чтобы вернуться в Республику Молдова», — отметил юрист.
По всей вероятности, олигарх просчитывает, в какой стране ему меньше надают по шапке.
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