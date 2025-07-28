Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем

Утром, 28 июля, СМИ сообщили о том, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк не дал согласия на экстрадицию в Молдову. Об этом сообщила Генпрокуратура, подтвердив, что теперь вопрос будет рассматриваться в суде, что может затянуть процесс его выдачи.