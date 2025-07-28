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Белую акулу-людоеда рекордных размеров нашли в Атлантике

Сообщается, что речь идет о взрослом самце, который получил прозвище Contender. Акула достигает 4,2 м в длину, а ее вес составляет примерно 750 кг. Исследователи OCEARCH назвали акулу «величайшим воином океана».

Исследовательская организация OCEARCH обнаружила у берегов острова Нантакет (штат Массачусетс) белую акулу более 4 м в длину, сообщает MassLive. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о взрослом самце, который получил прозвище Contender. Акула достигает 4,2 м в длину, а ее вес составляет примерно 750 кг. Исследователи OCEARCH назвали акулу «величайшим воином океана».

Эту особь акулы-людоеда (так еще называют белых акул) пометили датчиком для отслеживания перемещений еще в январе этого года. С того времени акула проплыла от берегов Флориды до Северной Каролины.

Отмечается, что за время исследований организации это самый крупный представитель вида, которого исследователи смогли обнаружить. -0-