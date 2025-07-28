Во Львовской области демонтируют мемориал «Вечный огонь»

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориал «Вечный огонь» в городе Дрогобыч Львовской области и два памятника советским солдатам в селе Михайлевичи в нескольких километрах от города будут демонтированы. Об этом сообщается в телеграм-канале горсовета Дрогобыча, информирует ТАСС.
«После длительных бюрократических процедур Дрогобыч получил согласование на демонтаж этих постаментов… Есть приказы Министерства культуры и стратегических коммуникаций о демонтаже», — заявил начальник городского управления культуры и развития туризма Владимир Ханас. Однако, по его словам, открытым остается вопрос имеющихся там захоронений.
«Демонтаж бетонных плит можно провести силами строительно-монтажного управления, но при наличии захоронений требуется процедура эксгумации и перезахоронения останков. К этому будет привлечен мемориально-поисковый центр “Судьба” Львовского облсовета», — сказал он.
В горсовете напомнили, что всю символику мемориала «Вечный огонь», которая «не относилась к захоронениям» — пятиконечную звезду, пушку и фигуру женщины-матери — демонтировали еще в начале 2022 года. Ранее в рамках «декоммунизации» в городе переименовали более 30 парков, скверов и демонтировали несколько советских памятников.
Двумя неделями ранее в самом Львове был уничтожен мемориал советским воинам «Холм Славы». По словам мэра областного центра Андрея Садового, после сноса мемориала была проведена эксгумация захоронений, обнаружены останки 355 человек, в том числе советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова, которые перезахоронят на Голосковском кладбище. При этом Садовый заявил, что власти Львова «готовы обменять эти останки на украинских защитников».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снос мемориала экскаваторами, эксгумация останков солдат и идея мэра города об их обмене на украинских пленных являются финальной стадией нравственной деградации неонацистского киевского режима. -0-