Во Львовской области демонтируют мемориал «Вечный огонь»

Двумя неделями ранее в самом Львове был уничтожен мемориал советским воинам «Холм Славы». По словам мэра областного центра Андрея Садового, после сноса мемориала была проведена эксгумация захоронений, обнаружены останки 355 человек, в том числе советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова, которые перезахоронят на Голосковском кладбище. При этом Садовый заявил, что власти Львова «готовы обменять эти останки на украинских защитников».