Адвокаты Молдовы объявили забастовку в знак протеста против давления Санду на юстицию

Ранее адвокаты обвинили Санду и ее партию в том, что вместо объявленной ими реформы юстиции они захватывают судебную систему Молдовы для расправы над оппозицией перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Они выступили против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом, в котором большинство контролирует ПДС.