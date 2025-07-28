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Адвокаты Молдовы объявили забастовку в знак протеста против давления Санду на юстицию

«Конгресс утвердил резолюцию о приостановке деятельности. Согласно итогам голосования, за резолюцию высказались 1430 делегатов, против — 24. Также определена форма забастовки: 827 голосов — за прекращение деятельности без исключений, 591 — с исключениями», — говорится в документе на сайте организации.

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Молдовы приостанавливают свою деятельность в знак протеста против давления со стороны президента Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Решение о забастовке принял Национальный конгресс Союза адвокатов республики, информирует ТАСС.

«Конгресс утвердил резолюцию о приостановке деятельности. Согласно итогам голосования, за резолюцию высказались 1430 делегатов, против — 24. Также определена форма забастовки: 827 голосов — за прекращение деятельности без исключений, 591 — с исключениями. Это означает, что с завтрашнего дня на территории страны формально должны быть приостановлены все услуги адвокатов», — говорится в документе на сайте организации.

Ранее адвокаты обвинили Санду и ее партию в том, что вместо объявленной ими реформы юстиции они захватывают судебную систему Молдовы для расправы над оппозицией перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Они выступили против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом, в котором большинство контролирует ПДС.

В заявлении союза говорится, что законодательные инициативы, которые предложила власть, угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в «политически подчиненную структуру». В частности, предлагается наделить министерство юстиции правом назначать членов в комиссию по этике и дисциплине, а также в лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничить сроки полномочий членов совета Союза адвокатов одним мандатом. -0-

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