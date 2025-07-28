Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне

Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Оданко 28 июля американский лидер вновь заявил, что разочарован РФ, а потому сокращает срок до 10−12 дней.