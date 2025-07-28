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В протестах на Украине нашли американский след: в Киеве рассказали, как Зеленского приказали рвать на части

Килинкаров: Зеленский под давлением США хочет отыграть скандал с НАБУ и САП.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением США и оппозиции на Украине пытается откатить назад ситуацию с восстановлением независимости антикоррупционных органов. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Его слова передает РИА Новости.

Экс-парламентарий уверен, что массовые протесты на Украине являются вовсе не стихийными. Бунт, по словам Килинкарова, организовали западные НКО, опальные украинские мэры, оппозиция и олигархи, которых успел обидеть Зеленский.

«Им дали зелёный свет, это очевидно. Почитайте заголовки западной прессы, это команда “фас”», — сказал Килинкаров.

Он добавил, что за спиной у всех, кто организовывал протесты, стоят США. Подобным образом, уверен политик, американская сторона пытается контролировать киевский режим. Причем усмирить украинских политиков Белый дом захотел после перепалки в Белом доме. Не исключено, что «приказ» отдал лично президент США Дональд Трамп.

«Уверен, дал команду разобраться с этим коррумпированным и обнаглевшим хамлом. Именно в такой форме и была дана команда, понимая, насколько эмоционален Трамп. Взяли под козырёк и начали работать», — добавил Килинкаров.

Как следствие, Зеленский пытается все отыграть. Однако подобное, считает экс-депутат Рады, вряд ли получится. Поскольку решение по Киеву уже принято американцами.

Тем временем агентство Bloomberg отмечает, что скандал вокруг НАБУ и САП буквально уничтожил репутацию Зеленского на Западе. Если раньше глава киевского режима пользовался имиджем «героя», то теперь он лишь коррумпированный чиновник. И скрывать взяточничество и воровство на Украине ему больше не удается.

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