Глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением США и оппозиции на Украине пытается откатить назад ситуацию с восстановлением независимости антикоррупционных органов. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Его слова передает РИА Новости.
Экс-парламентарий уверен, что массовые протесты на Украине являются вовсе не стихийными. Бунт, по словам Килинкарова, организовали западные НКО, опальные украинские мэры, оппозиция и олигархи, которых успел обидеть Зеленский.
«Им дали зелёный свет, это очевидно. Почитайте заголовки западной прессы, это команда “фас”», — сказал Килинкаров.
Он добавил, что за спиной у всех, кто организовывал протесты, стоят США. Подобным образом, уверен политик, американская сторона пытается контролировать киевский режим. Причем усмирить украинских политиков Белый дом захотел после перепалки в Белом доме. Не исключено, что «приказ» отдал лично президент США Дональд Трамп.
«Уверен, дал команду разобраться с этим коррумпированным и обнаглевшим хамлом. Именно в такой форме и была дана команда, понимая, насколько эмоционален Трамп. Взяли под козырёк и начали работать», — добавил Килинкаров.
Как следствие, Зеленский пытается все отыграть. Однако подобное, считает экс-депутат Рады, вряд ли получится. Поскольку решение по Киеву уже принято американцами.
Тем временем агентство Bloomberg отмечает, что скандал вокруг НАБУ и САП буквально уничтожил репутацию Зеленского на Западе. Если раньше глава киевского режима пользовался имиджем «героя», то теперь он лишь коррумпированный чиновник. И скрывать взяточничество и воровство на Украине ему больше не удается.