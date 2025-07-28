Тем временем агентство Bloomberg отмечает, что скандал вокруг НАБУ и САП буквально уничтожил репутацию Зеленского на Западе. Если раньше глава киевского режима пользовался имиджем «героя», то теперь он лишь коррумпированный чиновник. И скрывать взяточничество и воровство на Украине ему больше не удается.