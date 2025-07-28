Defense News: США планировали использовать Украину для испытаний боевых дронов

Американское министерство обороны не стало способствовать планам подразделения оборонных инноваций, чтобы избежать действий, которые можно истолковать как официальное участие страны в вооруженном конфликте. Впоследствии для испытаний было решено использовать военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.