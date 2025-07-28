Defense News: США планировали использовать Украину для испытаний боевых дронов

Подразделение оборонных инноваций США, по утверждению Defense News, планировало использовать территорию Украины для проведения испытаний беспилотников.
Соединенные штаты, как утверждается, считали Украину лучшим местом для тестирования.
Американское министерство обороны не стало способствовать планам подразделения оборонных инноваций, чтобы избежать действий, которые можно истолковать как официальное участие страны в вооруженном конфликте. Впоследствии для испытаний было решено использовать военную базу Аляски Форт-Уэйнрайт.
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