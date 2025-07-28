Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что нет смысла ждать и он сокращает установленный им срок для соглашения по Украине с 50-ти до 10−12 дней, а после этого введет против Москвы 100%-ные пошлины.
По словам Медведева, Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов». При этом зампред Совбеза РФ указал, что Россия не Израиль или Иран, и любые ультиматумы являются шагом к войне.
«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10…», — отметил Медведев в соцсети Х.
Он также призвал американского лидера помнить две вещи. Первое это то, что Россия — «это не Израиль и даже не Иран».
А второе, что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».
Медведев указал, что имеет ввиду не войну между Россией и Украиной, а войну с собственной страной Трампа.
«Не идите по пути Сонного Джо!», — посоветовал зампред Совбеза РФ американскому лидеру.
Ранее в Москве неоднократно объясняли, что разговаривать с Россией языком ультиматумов контрпродуктивно. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно подчеркивал, что для Москвы политико-дипломатический метод разрешения украинского кризиса является предпочтительным. Однако конфликт продолжается, потому что Киев и западники отказались от диалога.
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