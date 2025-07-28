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«Любой ультиматум — шаг к войне»: Медведев ответил Трампу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что нет смысла ждать и он сокращает установленный им срок для соглашения по Украине с 50-ти до 10−12 дней, а после этого введет против Москвы 100%-ные пошлины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что нет смысла ждать и он сокращает установленный им срок для соглашения по Украине с 50-ти до 10−12 дней, а после этого введет против Москвы 100%-ные пошлины.

По словам Медведева, Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов». При этом зампред Совбеза РФ указал, что Россия не Израиль или Иран, и любые ультиматумы являются шагом к войне.

«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10…», — отметил Медведев в соцсети Х.

Он также призвал американского лидера помнить две вещи. Первое это то, что Россия — «это не Израиль и даже не Иран».

А второе, что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».

Медведев указал, что имеет ввиду не войну между Россией и Украиной, а войну с собственной страной Трампа.

«Не идите по пути Сонного Джо!», — посоветовал зампред Совбеза РФ американскому лидеру.

Ранее в Москве неоднократно объясняли, что разговаривать с Россией языком ультиматумов контрпродуктивно. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно подчеркивал, что для Москвы политико-дипломатический метод разрешения украинского кризиса является предпочтительным. Однако конфликт продолжается, потому что Киев и западники отказались от диалога.

Читайте материал: «Ставки сделаны: США открыто перебросили ядерное оружие к границам России».

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