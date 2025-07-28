«Любой ультиматум — шаг к войне»: Медведев ответил Трампу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что нет смысла ждать и он сокращает установленный им срок для соглашения по Украине с 50-ти до 10−12 дней, а после этого введет против Москвы 100%-ные пошлины.