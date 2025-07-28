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МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за якобы нарушения границы

Эстонское внешнеполитическое ведомство выразило протест и вручило официальную ноту временно поверенному в делах РФ.

Эстонское внешнеполитическое ведомство заявило о вызове ввременного поверенного в делах РФ в связи с инцидентом, связанным с пересечением эстонской морской границы якобы российским судном.

Согласно заявлению пресс-службы Министерства иностранных дел Эстонии, 28 июля временному поверенному в делах российского посольства был выражен протест и передана официальная нота в связи с нарушением морской границы Эстонии.

Телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные главного штаба сил обороны Эстонии, утверждает, что 26 июля утром, восточнее острова Вайндлоо, российский пограничный корабль вошел в территориальные воды Эстонии и якобы находился там около 35 минут. По информации телерадиокомпании, судно не предоставило уведомление за 48 часов о намерении осуществить мирный проход через территориальные воды Эстонии, как того требует местное законодательство.