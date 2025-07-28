Медведев призвал Трампа помнить, что РФ не Израиль или Иран

«Трамп играет с РФ в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему необходимо помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственным государством. Не следуйте по пути Сонного Джо!» — предостерег Медведев Трампа.