Медведев призвал Трампа помнить, что РФ не Израиль или Иран

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа помнить, что РФ — не Израиль или Иран, и любые ультиматумы являются шагом к военному конфликту. Так он прокомментировал в соцсетях слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной.
Также он назвал угрозой заявление американского лидера о новом сроке для перемирия на Украине. По мнению политика, глава США играет с Россией в игру ультиматумов.
«Трамп играет с РФ в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему необходимо помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственным государством. Не следуйте по пути Сонного Джо!» — предостерег Медведев Трампа.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой. Политик считает, что торговая сделка США и ЕС полностью унизительна для европейцев.