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Трамп рассказал, когда перестал общаться с Эпштейном

Президент США сообщил, что скандальный финансист переманил сотрудников.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп, комментируя обвинения в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, заявил, что прекратил с ним общение, когда тот переманил его сотрудников.

«Но годами я не общался с Джеффри Эпштейном. Я не разговаривал, потому что он совершил нечто неподобающее. Он нанял помощников, и я заявил: “Никогда больше так не делай”. Он украл людей, которые у меня работают. Я сказал: “Никогда больше так не делай”. Он снова это сделал, и я прогнал его как персону нон грата», — рассказал Трамп в ходе пресс-конференции в Шотландии.

На фоне слухов о том, что Трамп якобы подарил Эпштейну собственный рисунок с обнажённой женщиной на юбилей, Трамп сказал, что рисует подобные изображения. Однако он признал, что однажды нарисовал пейзаж с небоскрёбами Нью-Йорка в рамках благотворительной акции.

Ранее издание Washington Post писало, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.

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