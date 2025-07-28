Трамп рассказал, когда перестал общаться с Эпштейном

«Но годами я не общался с Джеффри Эпштейном. Я не разговаривал, потому что он совершил нечто неподобающее. Он нанял помощников, и я заявил: “Никогда больше так не делай”. Он украл людей, которые у меня работают. Я сказал: “Никогда больше так не делай”. Он снова это сделал, и я прогнал его как персону нон грата», — рассказал Трамп в ходе пресс-конференции в Шотландии.