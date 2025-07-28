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Медведев призвал Трампа помнить, что любые ультиматумы РФ являются шагом к войне

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал американского президента Дональда Трампа помнить, что Россия не Израиль или Иран и любые ультиматумы в отношениях с Москвой являются шагом к войне. Соответствующая публикация в понедельник, 28 июля, появилась на странице Медведева в социальной сети Х.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал американского президента Дональда Трампа помнить, что Россия не Израиль или Иран и любые ультиматумы в отношениях с Москвой являются шагом к войне. Соответствующая публикация в понедельник, 28 июля, появилась на странице Медведева в социальной сети Х.

— Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум (для Трампа — прим. «ВМ») — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного (экс-президента США — прим. «ВМ») Джо (Байдена — прим. «ВМ»)! — говорится в публикации.

В тот же день Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о том, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для российского президента Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.

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