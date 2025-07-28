— Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум (для Трампа — прим. «ВМ») — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного (экс-президента США — прим. «ВМ») Джо (Байдена — прим. «ВМ»)! — говорится в публикации.