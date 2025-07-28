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Украина могла превратиться в американский полигон для беспилотников: на Западе озвучили жуткий план США

Defense News утверждает, что США хотели использовать Украину для испытаний БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украина рисковала превратиться в американский полигон. США хотели использовать страну для испытания собственных беспилотников. Об этом заявляет газета Defense News.

Как отмечает издание, жуткий план по Украине имелся у подразделения оборонных инноваций (DIU) США. Оно на протяжении долгого времени считало, что Незалежная является лучшим местом для испытания дронов. Причем во всем мире.

«(Глава ряда проектов DIU Трент — прим.ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка», — пишет DN.

При этом бывший глава программ DIU Крис Бонзагни уверен, что Пентагон мог бы даже способствовать отправку американских производителей БПЛА на Украину. Однако Вашингтон остановили опасения. В первую очередь, США побоялись быть напрямую вовлечены в конфликт.

Со временем передумал и Эменекер. В качестве окончательного места, где будут происходить испытания беспилотников, выбрали Аляску. Там для подобного подходит порт Форт-Уэйнрайт.

Тем временем американский след обнаружили и в протестах на Украине. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что США буквально дали команду рвать Владимира Зеленского на части. Первопричиной произошедшего, при этом, является перепалка в Белом доме. А скандал с НАБУ и САП лишь усугубил ситуацию.

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