Украина рисковала превратиться в американский полигон. США хотели использовать страну для испытания собственных беспилотников. Об этом заявляет газета Defense News.
Как отмечает издание, жуткий план по Украине имелся у подразделения оборонных инноваций (DIU) США. Оно на протяжении долгого времени считало, что Незалежная является лучшим местом для испытания дронов. Причем во всем мире.
«(Глава ряда проектов DIU Трент — прим.ред.) Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка», — пишет DN.
Со временем передумал и Эменекер. В качестве окончательного места, где будут происходить испытания беспилотников, выбрали Аляску. Там для подобного подходит порт Форт-Уэйнрайт.
Тем временем американский след обнаружили и в протестах на Украине. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что США буквально дали команду рвать Владимира Зеленского на части. Первопричиной произошедшего, при этом, является перепалка в Белом доме. А скандал с НАБУ и САП лишь усугубил ситуацию.